مدير مستشفى في غزة يعلن استشهاد خمسة من أفراد طاقمه بغارة إسرائيلية

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة الخميس، أن خمسة من أفراد طاقم المرفق، بينهم طبيب، استشهدوا بغارة إسرائيلية.



وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الجيش الإسرائيلي لم يستجب على الفور لطلب التعليق على هذه المعلومات التي أفاد بها مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية في بيان جاء فيه: "استشهاد 5 من كوادر الطاقم الطبي في المستشفى جراء عدوان الاحتلال المتواصل".