كندا تحث روسيا على السماح بتحقيق شفاف في تحطم الطائرة الأذربيجانية

أعلنت كندا اليوم، أنها تشعر بقلق شديد إزاء تقارير أفادت بأن الدفاع الجوي الروسي ربما ضرب طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت أمس الأربعاء، ودعت موسكو إلى السماح بإجراء تحقيق علنى وشفاف في الحادث.



وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "كندا تشعر بقلق شديد إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدفاع الجوي الروسي ربما أطلقت صاروخا على طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية الرحلة 8243 مما أدى إلى سقوطها وتحطمها".



وأضافت الوزارة: "ندعو روسيا إلى السماح بإجراء تحقيق علني وشفاف في الحادث وقبول نتائجه".