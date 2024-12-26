طعن عنصر أمني على يد شقيق مطلوب بشبهة التطرّف في شرق تونس

تعرّض عنصر في الحرس الوطني التونسي للطعن في المنستير (وسط-شرق) على يد شقيق مطلوب تشتبه السلطات بانتمائه إلى "جماعة إرهابية"، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.



وقال المصدر إن عنصر الأمن تعرّض للطعن على مستوى البطن ونقل سريعا إلى المستشفى حيث أخضع لعملية جراحية.



ووفق المصدر، منفّذ عملية الطعن هو شقيق "عنصر متطرف يشتبه بانتمائه إلى جماعة إرهابية".



وأوضح المصدر أن وحدة من الحرس الوطني بالمنستير كانت توجهت في وقت سابق الخميس إلى منزل هذا "المتطرف" في المكنين بمحافظة المنستير لاعتقاله، حين عمد شقيقه المسلّح بسكين إلى طعن العنصر الأمني.



وتم توقيف الشقيقين، وفتح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحقيقا، وفق المصدر الذي لم يكشف تفاصيل إضافية.