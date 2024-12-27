شرطة كوريا الجنوبية تداهم مبنى يستخدم في أعمال رئاسية خاصة

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الشرطة الكورية الجنوبية داهمت اليوم الجمعة مبنى حكوميًا يستخدم في أعمال رئاسية خاصة وحاولت الحصول على لقطات من كاميرات المراقبة هناك.



وبدأت الشرطة تحقيقات تتعلق بالرئيس يون سوك يول، الذي وافق البرلمان على مساءلته تمهيدًا لعزله، وكذلك مسؤولين آخرين بشأن محاولة فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.