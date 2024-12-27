دبلوماسي روسي: ندرس مجموعة من الخطوات المحتملة بشأن التجارب النووية

نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله إن روسيا تدرس مجموعة متكاملة من الخطوات المحتملة في مجال التجارب النووية.



وقال ريابكوف: "الوضع الدولي صعب للغاية في الوقت الحالي، والسياسة الأميركية في جوانبها المختلفة عدائية للغاية تجاهنا اليوم".