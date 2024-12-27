سفير موسكو: الرئيس الصيني سيزور روسيا في 2025

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفير موسكو لدى بكين إيغور مورغولوف قوله في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور روسيا في عام 2025.



وقال مورغولوف للوكالة: "فيما يتعلق بالأحداث الثنائية المحددة، أستطيع أن أقول إنه يتم إعداد الخطط المناسبة بشكل نشط".



وأضاف: "ما يمكن قوله والذي يعرفه كثيرون هو، من حيث الأولوية، أن رئيس جمهورية الصين الشعبية من المتوقع أن يزور روسيا العام المقبل".



ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب من رويترز للتأكيد.