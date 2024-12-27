باماكو: حوالى 70 مفقودًا بينهم 25 ماليًا في غرق قارب مهاجرين قبالة المغرب

أعلنت باماكو مساء الخميس أن قاربًا على متنه مهاجرون غير نظاميين كان في طريقه إلى إسبانيا حين غرق في 19 كانون الأول الحالي قبالة السواحل المغربية، ما أسفر عن فقدان حوالي 70 شخصًا، من بينهم 25 ماليًا، ونجاة 11 شخصًا.



وقالت الحكومة المالية في بيان إن "عدد ركاب القارب الذي كان متجهًا إلى إسبانيا كان 80 شخصًا، وقد تم للأسف تحديد هويات 25 شابًا ماليًا في عداد الضحايا".



وأضافت أن "11 شخصًا تم إنقاذهم بينهم تسعة ماليين".



وبحسب الحكومة المالية، فإن "هذه الحصيلة تم احتسابها استنادًا إلى معلومات وردت من مصادر مختلفة، لا سيما من سفارتي مالي في موريتانيا والمغرب، ومن أهالي الضحايا ومن بعض الناجين".