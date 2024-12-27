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واشنطن تندد بـ"قمع عابر للحدود" بسبب سعي هونغ كونغ لتوقيف نشطاء في الخارج

أخبار دولية
2024-12-27 | 02:14
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واشنطن تندد بـ&quot;قمع عابر للحدود&quot; بسبب سعي هونغ كونغ لتوقيف نشطاء في الخارج
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واشنطن تندد بـ"قمع عابر للحدود" بسبب سعي هونغ كونغ لتوقيف نشطاء في الخارج

نددت الولايات المتحدة الخميس بـ"قمع عابر للحدود يهدد السيادة الأميركية"، وذلك تعليقًا على رصد سلطات هونغ كونغ مكافآت مالية مقابل أي معلومة تساعدها في اعتقال ستة ناشطين مؤيدين للديموقراطية يقيمون في المنفى.
     
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن ما رصدته هونغ كونغ من مكافآت مالية بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته عليها بكين يمثل "شكلًا من أشكال القمع العابر للحدود الوطنية الذي يهدد سيادة الولايات المتحدة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس في كافة أنحاء العالم".
     
والثلاثاء، أعلنت شرطة المقاطعة الصينية عن مكافآت مالية قدرها مليون دولار محلي (حوالي 130 ألف دولار أميركي) لمن يزودها بمعلومات تساعدها على اعتقال النشطاء الستة المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن القومي.
     
وكانت تلك ثالث مرة تعلن فيها الشرطة عن مثل هكذا مكافآت بعدما أعلنت عن إجراء مماثل للمرة الأولى في تموز 2023 وللمرة الثانية في كانون الأول من العام نفسه.

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