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العثور على 12 جثة في قبور سرية في المكسيك
أخبار دولية
2024-12-27 | 02:35
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العثور على 12 جثة في قبور سرية في المكسيك
أعلنت السلطات المكسيكية الخميس العثور على 12 جثة مدفونة بشكل سري في إحدى ولايات شمال المكسيك تشهد أعمال عنف مرتبطة بأوساط الجريمة المنظمة.
وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة في ولاية تشيواوا أن 11 قبرًا يحوي على رفات 12 شخصًا اكتشفت الأسبوع الماضي في محلة أسونسيون الواقعة بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة.
وأوضح المصدر نفسه أن "الرفات غير معروفة الهوية ونقلت إلى مختبرات الطب الشرعي في مدينة سيوداس خواريس المجاورة".
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