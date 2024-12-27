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الحوثيون يعلنون استهداف مطار تل أبيب بهجوم صاروخي
أخبار دولية
2024-12-27 | 03:54
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الحوثيون يعلنون استهداف مطار تل أبيب بهجوم صاروخي
أعلن الحوثيون الجمعة استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي قرب تل أبيب بهجوم صاروخي، غداة تعرض مطار صنعاء الدولي وأهداف أخرى تابعة للمتمردين المدعومين من إيران لغارات إسرائيلية.
وأفاد بيان للحوثيين بأنهم أطلقوا مسيّرات باتّجاه تل أبيب وسفينة في بحر العرب مشيرا إلى أن "العدوان (الإسرائيلي) لن يزيد أبناء الشعب اليمني العظيمِ إلا إصرارا وعزما على الاستمرار في إسناد الشعب الفلسطيني".
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