روسيا: السيطرة على قريتين في شرق أوكرانيا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الجمعة، نقلا عن وزارة الدفاع، أن القوات الروسية سيطرت على قريتين في شرق أوكرانيا، إحداهما في منطقة دونيتسك والأخرى في منطقة خاركيف.



ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إنها أسقطت أربعة صواريخ من طراز ستورم شادو بريطانية الصنع خلال الأسبوع الماضي.



