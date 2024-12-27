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كوسوفو ترصد أول إصابة بجدري القردة بعد عودة مواطن من أفريقيا

أخبار دولية
2024-12-27 | 05:54
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كوسوفو ترصد أول إصابة بجدري القردة بعد عودة مواطن من أفريقيا
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كوسوفو ترصد أول إصابة بجدري القردة بعد عودة مواطن من أفريقيا

أعلنت السلطات الصحية في كوسوفو اليوم الجمعة إنها اكتشفت أول حالة إصابة بجدري القردة في البلاد لدى رجل عاد من أفريقيا في الآونة الأخيرة.

وقال معهد الصحة العامة في كوسوفو إن مواطنا يبلغ من العمر 30 عاما دخل المستشفى في 24 ديسمبر كانون الأول بعد عودته من دولة في غرب أفريقيا. ولم يذكر اسم الدولة.

كما قال المعهد في بيان "أعراضه كانت الحمى والقشعريرة وتغيرات جلدية في الوجه واليدين"، مضيفا أن حالة المريض تبدو مستقرة.

وذكر أن السلطات الصحية تعقبت جميع المخالطين للمريض وأبلغتهم بتوصيات بشأن تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.

وقالت منظمة الصحة العالمية في أواخر نوفمبر تشرين الثاني إن تفشي جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة.

وكانت المنظمة قد أعلنت حالة الطوارئ في أغسطس آب عندما انتشرت سلالة جديدة من الفيروس المسبب للمرض من جمهورية الكونجو الديمقراطية إلى الدول المجاورة.

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