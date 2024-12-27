روته: حلف شمال الأطلسي "سيعزز وجوده العسكري في بحر البلطيق" بعد تخريب محتمل لكابلات

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته الجمعة أن الناتو "سيعزز وجوده العسكري في بحر البلطيق" بعد عملية تخريب محتملة لكابلات كهرباء تربط فنلندا بإستونيا خلال الأسبوع الحالي.



وكتب روته في رسالة عبر منصة اكس "تحدثت إلى (الرئيس الفنلندي) الكسندر ستاب حول التحقيق الذي تجريه فنلندا بشأن عملية تخريب محتملة لكابلات بحرية. وعبرت له عن تضامني ودعمي الكاملين. الناتو سيعزز وجوده العسكري في بحر البلطيق".