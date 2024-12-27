زيلينسكي: أوكرانيا ترسل مساعدات غذائية إلى سوريا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة أن بلاده، وهي منتج ومصدر عالمي للحبوب والبذور الزيتية، أرسلت أول دفعة من المساعدات الغذائية إلى سوريا.



وأضاف زيلينسكي أن 500 طن من دقيق القمح في طريقها بالفعل إلى سوريا، وذلك في إطار مبادرة "الحبوب من أوكرانيا" الإنسانية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.



وذكر زيلينسكي على منصة إكس "من المقرر توزيع دقيق القمح على 33250 أسرة أو 167 ألف شخص خلال الأسابيع المقبلة".



وقال "يبلغ وزن كل عبوة 15 كيلوجراما ويمكنها إطعام أسرة من خمسة أفراد لمدة شهر".