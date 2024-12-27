إغلاق المجال الجوي الروسي أمام رحلة للخطوط الجوية الأذربيجانية

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية كانت متجهة إلى مدينة مينيرالني فودي بجنوب روسيا عادت إلى باكو اليوم الجمعة بعد إبلاغها بإغلاق جزء من المجال الجوي في جنوب روسيا.



وتحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في قازاخستان يوم الأربعاء في أثناء تحليقها من باكو إلى جروزني.



وقالت روسيا إنه من الضروري انتظار انتهاء التحقيقات لمعرفة سبب الحادث. وقالت أربعة مصادر من أذربيجان لرويترز أمس الخميس إن الطائرة استهدفتها الدفاعات الجوية الروسية.