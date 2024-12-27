روما: اعتقال صحفية إيطالية في إيران

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان اليوم الجمعة أن الشرطة الإيرانية اعتقلت الصحفية الإيطالية تشيتشيليا سالا في العاصمة طهران في 19 ديسمبر كانون الأول.