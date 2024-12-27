الخطوط الجوية الأذربيجانية: تحطم الطائرة نجم عن "تدخل خارجي"

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أن النتائج الأولية أظهرت أن طائرتها التي تحطمت في قازاخستان يوم الأربعاء تعرضت "لتدخل مادي وفني خارجي".