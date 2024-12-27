الرئيس الألماني يحلّ البرلمان ويحدد 23 شباط موعدا للانتخابات

أعلن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الجمعة حلّ البرلمان وحدد رسميا 23 شباط موعدا للانتخابات المبكرة، بعد انهيار الائتلاف الحكومي وحجب الثقة عن حكومة المستشار أولاف شولتس.



انهار ائتلاف شولتس إثر خلافات داخلية بشأن كيفية إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا، لكن عملية دهس في سوق ميلادية وقعت الأسبوع الماضي أعادت إحياء الجدل المحتدم في البلاد بشأن الأمن والهجرة.



وشدد الرئيس في كلمة أعلن فيها حل البرلمان وموعد الانتخابات على أهمية تحقيق "الاستقرار السياسي" ودعا إلى حملات انتخابية "تقوم على الاحترام واللباقة".



وطالب بحملة انتخابية "تجري بطرق منصفة وشفافة"، محذرا من مخاطر "التدخل الخارجي.. الأكثر حدة خصوصا على منصة إكس"، المملوكة لإيلون ماسك، الملياردير المتحالف مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.



وقال شتاينماير "يجب ألا يكون هناك مكان في هذه الانتخابات للكراهية والعنف ولا للتحقير أو الترهيب.. يسمم ذلك كله الديموقراطية".



كذلك ذكر الأحزاب السياسية والناخبين بالتحديات التي ستواجهها الحكومة المقبلة في ظل "الوضع الاقتصادي غير المستقر.. الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا" والنقاشات بشأن الهجرة وتغير المناخ.



وسيبقى شولتس في منصبه كمستشار تصريف أعمال إلى أن تتشكّل حكومة جديدة، وهو أمر قد يستغرق شهورا.