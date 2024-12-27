محافظ دمشق الجديد: نريد السلام ولا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل أو لأي أحد

أكد محافظ دمشق الجديد ماهر مروان أن بلاده "ليست مشكلتها مع إسرائيل" ولا تسعى إلى النزاع معها، معتبرا أن مخاوف إسرائيل الأمنية بعد تغير النظام في سوريا كانت "طبيعية"، بحسب "روسيا اليوم".



وفي حديث مع الإذاعة الوطنية العامة الأميركية NPR قال مروان، الذي عينه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع : "إنه في الفترات الأخيرة إسرائيل قد تكون شعرت بالخوف بسبب فصائل معينة، فتقدمت قليلا (في المنطقة العازلة) وقصفت قليلا"، مشيرا إلى أن "هذه المخاوف كانت طبيعية".



وأكد أنه "ليس لدى الحكومة السورية الجديدة أي خوف تجاه إسرائيل وأن مشكلتنا ليست مع إسرائيل".



أضاف: "لا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل ولا نستطيع أن نكون ندا لأحد".



وفي وقت سابق أعلن الشرع بأن "سوريا منهكة وبالتالي لا نية لدينا للدخول في صراعات ولا في مواجهة مع إسرائيل"، مضيفا :"سنعمل لإقامة علاقات مع المجتمع الدولي".



وأشار إلى أن "الوجود الإيراني في سوريا انتهى"، لافتا إلى أن "إسرائيل كانت تسعى إلى مهاجمة سوريا بسبب الوجود الإيراني، وهذه الحجة لم تعد موجودة".