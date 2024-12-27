الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
3
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
3
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الخارجية الإيراني يحذّر من "التدخل المدمّر" في مستقبل سوريا
أخبار دولية
2024-12-27 | 08:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الخارجية الإيراني يحذّر من "التدخل المدمّر" في مستقبل سوريا
حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة من "التدخل المدمّر" في مستقبل سوريا مشيرا إلى أن القرارات يجب أن تعود للشعب السوري وحده، وذلك في مقال نشره الإعلام الصيني أثناء زيارة يقوم بها إلى الصين.
وكتب عراقجي في المقال الذي نشرته صحيفة "الشعب" باللغة الصينية الجمعة بأن إيران "تعتبر صناعة القرارات المتعلقة بمستقبل سوريا مسؤولية الشعب وحده.. من دون تدخل مدمّر أو وإملاءات خارجية".
وأكد احترام إيران لـ"وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".
ولفت في مقاله إلى أن دعم الشعب السوري هو "مبدأ محدد يتعين على جميع الجهات الفاعلة أخذه في الاعتبار".
أخبار دولية
الخارجية
الإيراني
يحذّر
"التدخل
المدمّر"
مستقبل
سوريا
التالي
شرطة كوريا الجنوبية تداهم مبنى يستخدم في أعمال رئاسية خاصة
غوتيريش: الضربات الإسرائيلية في اليمن تثير القلق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-12-20
وزيرة الخارجية الألمانية: أمن الأكراد "ضروري" لمستقبل آمن لسوريا
أخبار دولية
2024-12-20
وزيرة الخارجية الألمانية: أمن الأكراد "ضروري" لمستقبل آمن لسوريا
0
أخبار دولية
2024-12-06
وزير الخارجية الإيراني: هجوم الفصائل السورية المعارضة "تهديد كبير" للمنطقة... وسنستمر بدعم سوريا
أخبار دولية
2024-12-06
وزير الخارجية الإيراني: هجوم الفصائل السورية المعارضة "تهديد كبير" للمنطقة... وسنستمر بدعم سوريا
0
آخر الأخبار
2024-12-02
وزير الخارجية الإيرانيّ: سيكون من الخطأ تجاهل الأفعال "المزعزعة للاستقرار" التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة بما في ذلك في سوريا
آخر الأخبار
2024-12-02
وزير الخارجية الإيرانيّ: سيكون من الخطأ تجاهل الأفعال "المزعزعة للاستقرار" التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة بما في ذلك في سوريا
0
أخبار دولية
2024-11-30
وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى "التعاون" مع روسيا في مواجهة هجوم الفصائل في سوريا
أخبار دولية
2024-11-30
وزير الخارجية الإيراني يدعو إلى "التعاون" مع روسيا في مواجهة هجوم الفصائل في سوريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:49
زلزال بقوة 6.6 درجة يهز جزر الكوريل الروسية
آخر الأخبار
08:49
زلزال بقوة 6.6 درجة يهز جزر الكوريل الروسية
0
أخبار دولية
08:34
رابطة سياحية: فلاي دبي تعلق رحلاتها إلى مطارين في جنوب روسيا
أخبار دولية
08:34
رابطة سياحية: فلاي دبي تعلق رحلاتها إلى مطارين في جنوب روسيا
0
أخبار دولية
08:09
50 طنا من المساعدات الإنسانية الأوروبية تصل إلى سوريا في 31 كانون الأول
أخبار دولية
08:09
50 طنا من المساعدات الإنسانية الأوروبية تصل إلى سوريا في 31 كانون الأول
0
أخبار دولية
08:08
روسيا تقول إن مسيرات أوكرانية كانت تهاجم غروزني عند محاولة الطائرة الأذربيجانية الهبوط
أخبار دولية
08:08
روسيا تقول إن مسيرات أوكرانية كانت تهاجم غروزني عند محاولة الطائرة الأذربيجانية الهبوط
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-09-10
تركيزات غاز الميثان في الغلاف الجوي تستمر في الازدياد
علوم وتكنولوجيا
2024-09-10
تركيزات غاز الميثان في الغلاف الجوي تستمر في الازدياد
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-13
لهذه الأسباب توغلت أوكرانيا في كورسك الروسية
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-13
لهذه الأسباب توغلت أوكرانيا في كورسك الروسية
0
خبر كاذب
2024-12-08
وزارة التربية: لم يصدر عن الوزارة أي بيان اليوم
خبر كاذب
2024-12-08
وزارة التربية: لم يصدر عن الوزارة أي بيان اليوم
0
خبر عاجل
2024-09-27
لا صحة للأخبار المتداولة عن أن المستهدف في غارة بعدران هو النائب السابق نوار الساحلي وهو بخير
خبر عاجل
2024-09-27
لا صحة للأخبار المتداولة عن أن المستهدف في غارة بعدران هو النائب السابق نوار الساحلي وهو بخير
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:05
هذا ما قاله وزير الطاقة بشأن التغذية والجباية
أخبار لبنان
09:05
هذا ما قاله وزير الطاقة بشأن التغذية والجباية
0
تقارير نشرة الاخبار
07:16
وحدات من الجيش الإسرائيلي تدخل إلى واديَي الحجير والسلوقي وكاميرا الـ LBCI ترصد عمليات التجريف الممنهجة
تقارير نشرة الاخبار
07:16
وحدات من الجيش الإسرائيلي تدخل إلى واديَي الحجير والسلوقي وكاميرا الـ LBCI ترصد عمليات التجريف الممنهجة
0
أخبار لبنان
07:07
ياسين اطلق المرحلة الاولى من مساعدة النازحين اللبنانيين من سوريا الى الهرمل
أخبار لبنان
07:07
ياسين اطلق المرحلة الاولى من مساعدة النازحين اللبنانيين من سوريا الى الهرمل
0
أخبار دولية
06:29
محافظ دمشق الجديد: نريد السلام ولا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل أو لأي أحد
أخبار دولية
06:29
محافظ دمشق الجديد: نريد السلام ولا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل أو لأي أحد
0
تقارير نشرة الاخبار
06:11
وفد من لقاء سيدة الجبل في دمشق... هذه تفاصيل الزيارة
تقارير نشرة الاخبار
06:11
وفد من لقاء سيدة الجبل في دمشق... هذه تفاصيل الزيارة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:31
جريمتان في شحيم... قتل زوجته الاعلامية ثم انتحر
تقارير نشرة الاخبار
16:31
جريمتان في شحيم... قتل زوجته الاعلامية ثم انتحر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
للراغبين بزيارة سوريا… إليكم الإجراءات
تقارير نشرة الاخبار
13:51
للراغبين بزيارة سوريا… إليكم الإجراءات
0
أخبار لبنان
13:40
للسنة الثانية... مؤسسة "تكريم" تطلق مبادرة إنسانية تهدف إلى تكريم الممثلين
أخبار لبنان
13:40
للسنة الثانية... مؤسسة "تكريم" تطلق مبادرة إنسانية تهدف إلى تكريم الممثلين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
العفو على نار حامية بين الموقوفين الإسلاميين وتجار المخدرات... وهذه آلية إقراره
تقارير نشرة الاخبار
13:25
العفو على نار حامية بين الموقوفين الإسلاميين وتجار المخدرات... وهذه آلية إقراره
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:34
بعد كلام محافظ دمشق بشأن علاقات سلمية مع اسرائيل... هذا ما قاله المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية للـLBCI
خبر عاجل
07:34
بعد كلام محافظ دمشق بشأن علاقات سلمية مع اسرائيل... هذا ما قاله المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية للـLBCI
2
اقتصاد
06:29
بيان من مصرف لبنان للمستفيدين من التعميمَين 158 و166
اقتصاد
06:29
بيان من مصرف لبنان للمستفيدين من التعميمَين 158 و166
3
أخبار لبنان
10:30
بيان لمؤسسة "كهرباء لبنان"... وهذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
10:30
بيان لمؤسسة "كهرباء لبنان"... وهذا ما جاء فيه
4
أمن وقضاء
14:32
تطوّر في قضية دهس عنصر قوى الأمن في وسط بيروت...
أمن وقضاء
14:32
تطوّر في قضية دهس عنصر قوى الأمن في وسط بيروت...
5
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
6
تقارير نشرة الاخبار
13:51
للراغبين بزيارة سوريا… إليكم الإجراءات
تقارير نشرة الاخبار
13:51
للراغبين بزيارة سوريا… إليكم الإجراءات
7
تقارير نشرة الاخبار
16:31
جريمتان في شحيم... قتل زوجته الاعلامية ثم انتحر
تقارير نشرة الاخبار
16:31
جريمتان في شحيم... قتل زوجته الاعلامية ثم انتحر
8
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات... هكذا أصبحت
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات... هكذا أصبحت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More