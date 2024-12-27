وزير الخارجية الإيراني يحذّر من "التدخل المدمّر" في مستقبل سوريا

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة من "التدخل المدمّر" في مستقبل سوريا مشيرا إلى أن القرارات يجب أن تعود للشعب السوري وحده، وذلك في مقال نشره الإعلام الصيني أثناء زيارة يقوم بها إلى الصين.



وكتب عراقجي في المقال الذي نشرته صحيفة "الشعب" باللغة الصينية الجمعة بأن إيران "تعتبر صناعة القرارات المتعلقة بمستقبل سوريا مسؤولية الشعب وحده.. من دون تدخل مدمّر أو وإملاءات خارجية".



وأكد احترام إيران لـ"وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".



ولفت في مقاله إلى أن دعم الشعب السوري هو "مبدأ محدد يتعين على جميع الجهات الفاعلة أخذه في الاعتبار".