السلطات الصينية تصدر حكما بالإعدام بحق سائق قتل 35 شخصا في عملية دهس

صدر حكم قضائي صيني الجمعة بإعدام سائق قتل 35 شخصا في عملية دهس وقعت في مدينة جوهاي في جنوب البلاد الشهر الماضي، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي.



وقالت شبكة "سي سي تي في" الرسمية إن المحكمة "نظرت علنا في قضية المتهم فان ويكيو لتعريضه السلامة العامة للخطر عبر أساليب خطيرة وأصدرت الحكم في اليوم ذاته. حُكم على فان ويكوي بالإعدام"