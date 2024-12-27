روسيا تقول إن مسيرات أوكرانية كانت تهاجم غروزني عند محاولة الطائرة الأذربيجانية الهبوط

أعلن رئيس هيئة الطيران المدني الروسية أن مدينة غروزني كانت تتعرض لهجمات بطائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا، أثناء محاولة هبوط طائرة عائدة للخطوط الجوية الأذربيجانية تحطمت لاحقا في كازاخستان الأربعاء.



وأكد المسؤول الروسي أن أجواء العاصمة الشيشانية شهدت ضبابا كثيفا و"الظروف حول المطار في ذاك اليوم وتلك الساعات كانت بالغة التعقيد".



وقال دميتري يادروف عبر تلغرام إن "المسيّرات العسكرية الأوكرانية كانت تشنّ هجمات إرهابية على المنشآت المدنية... في ذاك الوقت"، مشيرا الى أن الطائرة حاولت مرتين الهبوط في مطار عاصمة جمهورية الشيشان، قبل أن تتوجه نحو كازاخستان.



وأضاف: "أعطي الطيار خيارات لمطارات بديلة. اتخذ قرار التوجه الى مطار أكتاو" في كازاخستان.



وأشار المسؤول الروسي الى أن سلطات مطار غروزني علّقت رحلات الإقلاع والهبوط بسبب هجمات المسيّرات الأوكرانية، من دون أن يحدد متى تمّ ذلك.