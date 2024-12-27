50 طنا من المساعدات الإنسانية الأوروبية تصل إلى سوريا في 31 كانون الأول

يرتقب أن يصل 50 طنّا من المساعدات الإنسانية المؤلّفة من إمدادات طبية مموّلة من الاتحاد الأوروبي ومنسّقة من منظمة الصحة العالمية، إلى سوريا في 31 كانون الأول، بحسب ما أفادت متحدثة باسم المنظمة وكالة فرانس برس.



ووصلت الإمدادات الطبية الخميس إلى إسطنبول ومن المقرر أن تنقل في 31 كانون الأول إلى سوريا بعد إتمام المعاملات الجمركية التركية، بحسب ما قالت مريناليني سانثانام المكلّفة بالعلاقات الإعلامية للمنظمة في غازي عنتاب في جنوب تركيا.



وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في منتصف كانون الأول عن إقامة جسر جوّي إنساني لسوريا عبر تركيا، في أوّل مبادرة أوروبية من هذا النوع منذ سقوط بشار الأسد مطلع الشهر ذاته.



وتتضمّن الحزمة مستلزمات الجراحة الطارئة وأدوية أساسية.



وصرّح لورينتسو دال مونتي المحلّل المعني بشؤون التخطيط في منظمة الصحة العالمية أن "الإمدادات الطبية ستوزّع على مؤسسات الصحة والأطباء في سوريا، عملا بالمبادئ الإنسانية، كي تستفيد منها سوريا عموما، وإدلب وحلب خصوصا".



وأشار إلى أن المساعدات "تتضمّن بشكل أساسي مجموعات مستلزمات... تتيح للأطباء في سوريا إجراء آلاف العمليات الجراحية ومعالجة المصابين".



وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه عام 2011 بانهيار النظام الصحي في البلاد، بحسب مونتي الذي أشار إلى أن "حوالى نصف المستشفيات السورية خارجة عن الخدمة".



شنّ تحالف فصائل مسلّحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوما مباغتا استمرّ 11 يوما أفضى في الثامن من كانون الأول إلى الإطاحة بحكم آل الأسد الذي استمر قرابة نصف قرن.