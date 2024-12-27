رابطة سياحية: فلاي دبي تعلق رحلاتها إلى مطارين في جنوب روسيا

أعلنت رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا (أتور) اليوم الجمعة أن شركة فلاي دبي للطيران منخفض التكلفة علقت رحلاتها من دبي إلى مطاري سوتشي ومينيرالني فودي بجنوب روسيا.