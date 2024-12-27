فرنسا "تدين بشدة" هجمات الحوثيين ضد إسرائيل

دانت فرنسا "بشدة" الهجمات الصاروخية والمسيّرة ضد إسرائيل التي نفذها الحوثيون اليمنيون في الأيام الأخيرة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الجمعة.



وقال المتحدث باسم الوزارة إن "فرنسا تذكّر بأن هذه الهجمات على غرار الهجمات الأخرى التي نفذها الحوثيون ضد السفن التجارية في البحر الأحمر والأراضي الإسرائيلية منذ أكثر من عام، غير مقبولة ومزعزعة للاستقرار ويجب أن تتوقف فورا". وجددت باريس "تمسّكها بالاستقرار الإقليمي وأمن إسرائيل".