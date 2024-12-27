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سلوفاكيا تؤكد استعدادها لاستضافة مباحثات سلام بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
2024-12-27 | 09:50
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سلوفاكيا تؤكد استعدادها لاستضافة مباحثات سلام بشأن أوكرانيا
أعربت سلوفاكيا عن استعدادها لاستضافة مباحثات سلام في أوكرانيا، بعدما أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته على أن تصبح براتيسلافا "منصة" للحوار بشأن الحرب.
وقال وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار على فيسبوك ليل الخميس الجمعة "نعرض الأراضي السلوفاكية لمفاوضات مماثلة"، مع اقتراب الحرب من إتمام عامها الثالث.
وأضاف أن المباحثات يجب أن تتم "بمشاركة جميع الأطراف وروسيا" خلافا للقمة التي عقدت في حزيران في سويسرا.
وأكد الرئيس الروسي الخميس أن سلوفاكيا التي أشاد بموقفها "المحايد"، اقترحت أن تكون "منصة" لمفاوضات محتملة.
وكتب بلانار "نعتبر تصريح الرئيس الروسي إشارة إيجابية لإنهاء هذه الحرب وحقن الدماء ووقف الدمار في أسرع وقت".
وكان رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو وهو أحد القادة الأوروبيين القلائل الذي ظل مقربا من الكرملين، التقى بوتين في موسكو في 22 كانون الأول الأمر الذي أثار غضب كييف.
وبحسب وزير الخارجية السلوفاكي، أبلغت براتيسلافا "الشركاء الأوكرانيين" في تشرين الأول استعدادها لاستضافة مفاوضات سلام.
ورغم كون سلوفاكيا عضوا في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، أجرت تقاربا مع روسيا وتبنت موقف المجر، منذ عودة القومي روبرت فيكو إلى السلطة في خريف 2023.
وعلق فيكو كل المساعدات العسكرية لأوكرانيا واتهم كييف بتعريض إمدادات بلاده من الغاز الروسي للخطر.
وأعلنت أوكرانيا الصيف الماضي أنها لن تجدد عقدها حتى نهاية العام لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر شبكتها الواسعة لأنابيب الغاز.
ولم يتم إيجاد حل لهذه المسألة حتى الآن
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