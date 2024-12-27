السعودية تدعم موازنة الحكومة اليمنية بـ500 مليون دولار

ستحوّل السعودية 500 مليون دولار للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على ما أفاد مسؤول سعودي وكالة فرانس برس الجمعة، كجزء من منحة أعلنتها في آب 2023.



وتهدف المنحة البالغة قيمتها 1,2 مليار دولار الى ضبط عجز الموازنة الحكومية في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، والتي تشهد نزاعا بين حكومة يدعمها تحالف تقوده الرياض، والمتمرّدين الحوثيين حلفاء إيران.



وقال المسؤول السعودي إنّ "الحكومة السعودية ستقدم دعما اقتصاديا لليمن بقيمة 509 مليون دولار كجزء من 1,2 مليار دولار مخصّصة لمعالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية" المعترف بها دوليا.



وأفاد بأنّ "هذه الأموال تهدف إلى دعم الرواتب والنفقات التشغيلية وتعزيز الأمن الغذائي ومساعدة الإصلاحات الاقتصادية"، مشيرا الى أن هذا الدعم "يعكس التزام المملكة بأمن اليمن واستقراره وازدهاره".