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وزير خارجية إيران لجامعة الدول العربية: نحن أيضاً مثلكم... ولكن قلقون من أهداف مثيري الفتن
أخبار دولية
2024-12-27 | 10:58
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وزير خارجية إيران لجامعة الدول العربية: نحن أيضاً مثلكم... ولكن قلقون من أهداف مثيري الفتن
توجه وزير خارجية إيران عباس عراقجي لجامعة الدول العربية بالقول:
نحن أيضاً مثلكم، نرغب في تحقيق الاستقرار والهدوء ومنع الفوضى والاضطرابات في سوريا، وذلك لأسباب واضحة تماماً:
• للحفاظ على وحدة التراب السوري و سلامة اراضيها؛
• لضمان أمن جميع المكونات العرقية والطائفية، بمن فيهم السنة و الشيعة والعلويون والأكراد؛
• الحفاظ على أمن وحرمة الأماكن و المقامات المقدسة؛
• للحد من حيازة الأسلحة غيرالمشروعة؛
• لرفض أي نوع من التدخل الأجنبي وپأي ذریعة کانت؛
• لتفادي تحول سوريا إلى ملاذ للإرهاب والتطرف و العنف؛
• لضمان أن لا تشكل سوريا تهديداً لجيرانها و للمنطقة برمتها؛
• لمنع المزيد من المغامرات و انتهاج سياسات توسعية خطيرة من قبل إسرائيل وإرغامها على الانسحاب من الأراضي المحتلة؛
• وأخيراً، لتشكيل حكومة شاملة في سوريا.
لكننا في الوقت نفسه قلقون من إثارة الفتن واختلاق الذرائع بهدف تحويل انتباه الرأي العام الإقليمي والدولي نحو تهديدات غير واقعية.
إن أهداف مثيري الفتن هي:
• إضفاء الشرعية على استمرار احتلال أجزاء من الأراضي السورية، خاصة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة؛
• تبرير التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لسوريا؛
• حرمان بعض شرائح الشعب السوري من المشاركة في تقرير مصيرهم؛
• وأخيراً، سعي هؤلاء لتحقيق رغباتهم ومآربهم عبر إلقاء اللوم على الخارج فيما يخص مشاكل هذا البلد.
إن تخطِّي مرحلة الغليان الحالية في المنطقة يتطلب العقلانية، والمشاركة، والتعاون، وتجنب إثارة الخلافات والمصالح المرحلية.
وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشاطر الدول الأخرى في المنطقة رؤيتها لتحقيق انتقال آمن وسلمي وصولاً الى بلورة حكومة شاملة في سوريا بمشاركة جميع التيارات والمكونات العرقية والطائفية، وهي على أتم الإستعداد للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف.
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