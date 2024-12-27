تركيا تقول إنّ أكثر من 30 ألف سوري عادوا إلى بلدهم منذ سقوط الأسد

عبر أكثر من 30 ألف لاجئ سوري الحدود التركية إلى بلدهم في خلال الأيام الـ17 الأخيرة، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.وأكّد الوزير لمحطة "تي جي آر تي" التركية الخاصة أن "عدد الأشخاص الذين غادروا (إلى سوريا) خلال 17 يوما بلغ 30663 شخصا. لن يتوقّف هذا الدفق".وأضاف الوزير: "ستفتح قنصليتنا العامة في حلب في غضون أيام. سنفتح مكتبا لإدارة الهجرة هناك. لقد ولد أطفال هنا، وحصلت حالات زواج وطلاق ووفيات. نحن نتخذ التدابير اللازمة" لتسهيل إجراءات اللاجئين العائدين إلى سوريا".