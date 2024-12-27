وقفة صامتة في دمشق للمطالبة بمعرفة مصير المغيبين في سوريا



تجمع عشرات السوريين الجمعة أمام محطة الحجاز في دمشق، في وقفة صامتة للمطالبة بكشف مصير المعتقلين والمغيبين في سوريا وحماية المقابر الجماعية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بعد إطاحة النظام السابق.



ورفع المشاركون الذين خيّم الوجوم على وجوههم، وبينهم نساء ورجال وشباب، صور معتقلين أو مفقودين من أفراد عائلاتهم. وحمل آخرون لافتات جاء في إحداها "لا أريد قبرا مجهولا لولدي، أريد الحقيقة"، بينما كُتب على أخرى "كشف مصير المغيبين حق"، وفق ما شاهد مراسل لوكالة فرانس برس.



ويشكل مصير عشرات آلاف السجناء والمفقودين أحد أكثر التركات المروعة لحكم الأسد، والذي كان تنظيم وقفات مماثلة خلال حكمه ممنوعا.



ودعت ثلاث منظمات غير حكومية الاثنين بينها هيومن رايتس ووتش السلطة الجديدة إلى اتخاذ تدابير من أجل حفظ الأدلة على "الفظائع" التي ارتكبها النظام السابق، من وثائق حكومية وأرشيف أجهزة الاستخبارات ومواقع المقابر الجماعية.

