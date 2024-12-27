محافظ دمشق الجديد يوضح للـLBCI ما قصده في كلامه: لم اتطرق ابدا الى السلام مع اسرائيل... وهذا ما قصدته

بعد انتشار كلام لمحافظ دمشق الجديد ماهر مروان عن أن بلاده "ليست مشكلتها مع إسرائيل" ولا تسعى إلى النزاع معها، معتبرا أن مخاوف إسرائيل الأمنية بعد تغير النظام في سوريا كانت "طبيعية"، في حديث مع الإذاعة الوطنية العامة الأميركية NPR، اوضح المحافظ في فيديو للـ LBCI ما عناه بكلامه.وقال: لم اتطرق ابدا الى السلام مع اسرائيل، وهذا ليست من صلاحياتي ، وسياق الحديث الذي استمر على مدار الساعة كان يصبّ عن تعب الشعب السوري في سنوات الثورة وانه بحاجة الى سلام داخلي ولا يريد الحروب الخارجية، وقد يكون تعبيري جاء ناقصاً الا ان الله هو الرقيب على ما قلت وما نويت".