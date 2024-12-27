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أوكرانيا تتسلم أول دفعة غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة

أخبار دولية
2024-12-27 | 13:27
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أوكرانيا تتسلم أول دفعة غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة
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أوكرانيا تتسلم أول دفعة غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة


استلمت أوكرانيا الجمعة أول دفعة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهي الصفقة التي تقول كييف إنها ستعزز أمن الطاقة الأوكراني والأوروبي مع انتهاء صفقة نقل الغاز الكبرى مع روسيا.
     
وقالت الشركة في بيان "تسلمت شركة دي تيك، أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا، اليوم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة".
     
وأكدت الشركة لوكالة فرانس برس أن شحنة الغاز التي تبلغ نحو 100 مليون متر مكعب كانت أول شحنة أميركية إلى أوكرانيا التي تعرضت لضربات بسبب الهجمات الروسية على شبكة الطاقة الخاصة بها طوال الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.
     
وحصلت الشركة على الشحنة عبر خط أنابيب مع تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى محطة إعادة التغويز اليونانية في البحر الأبيض المتوسط الجمعة.
     
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي ماكسيم تيمشنكو "مثل هذه الشحنات لا توفر للمنطقة مصدرا مرنا وآمنا للطاقة فحسب، بل إنها تزيد من تآكل نفوذ روسيا على نظام الطاقة لدينا".
     

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