البيت الأبيض: مؤشرات على إسقاط روسيا لطائرة الركاب الأذربيجانية

أعلن البيت الأبيض ان الولايات المتحدة اطلعت على مؤشرات أولية تفيد بأن طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت في قازاخستان هذا الأسبوع ربما أسقطتها أنظمة دفاع جوي روسية، مضيفا أن واشنطن عرضت المساعدة في التحقيق في الواقعة.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين في مكالمة هاتفية: "اطلعنا على بعض المؤشرات الأولية التي تفيد باحتمال أن تكون هذه الطائرة أسقطتها أنظمة دفاع جوي روسية".



وأضاف: "هناك تحقيق جار حاليا" يشمل قازاخستان وأذربيجان، و"عرضنا المساعدة في التحقيق إذا احتاجوا لذلك".





