ضربة جوية جديدة على العاصمة اليمنية

ضربت غارة جوية جديدة العاصمة اليمنية صنعاء، بعد يوم على غارات إسرائيلية مميتة، بحسب المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة.



ونقل بيان صادر عن الحوثيين: "شن العدوان الأميركي البريطاني مساء اليوم غارة على العاصمة صنعاء".

ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل ولا الولايات المتحدة ولا بريطانيا.

