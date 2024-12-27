مركز أبحاث ألماني: زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزيرة مينداناو في الفلبين

أعلن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) أن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب جزيرة مينداناو في الفلبين.



وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.