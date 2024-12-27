انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب

تستمر التوترات الأمنية في شمال شرق سوريا، حيث المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية قسد والجيش الوطني السوري الذي سيطر على مدينة منبج في ريف حلب، تزامنا مع سقوط النظام السوري.وللمرة الثانية في غضون أيام، شهدت مدينة منبج تفجيرا، حيث أفاد الدفاع المدني السوري عن انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط العاصمة، من دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.إلى ذلك، تتبادل قسد والجيش الوطني السوري التهم حول الجهة التي تقف خلف هذه العمليات الإرهابية.