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زيلينسكي يقول إن جنودا كوريين شماليين مصابين لقوا حتفهم بعدما أسرتهم أوكرانيا
أخبار دولية
2024-12-27 | 17:28
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زيلينسكي يقول إن جنودا كوريين شماليين مصابين لقوا حتفهم بعدما أسرتهم أوكرانيا
زيلينسكي يقول إن جنودا كوريين شماليين مصابين لقوا حتفهم بعدما أسرتهم أوكرانيا
اعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن "العديد" من الجنود الكوريين الشماليين المصابين لقوا حتفهم بعدما أسرتهم القوات الأوكرانية، فيما اتّهم روسيا بتوفير "الحد الأدنى" من الحماية لهم.
وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي "مات عدد من الجنود الكوريين الشماليين اليوم. تمكن جنودنا من أسرهم. لكنهم أصيبوا بجروح خطرة جدا ولم يكن من الممكن إنقاذهم". وأضاف "تبذل كل الجهود الممكنة لجعل القبض على الكوريين مستحيلا... الروس يرسلونهم لشن هجمات ولا يوفرون لهم إلا الحد الأدنى من الحماية". وتابع "لقد تكبدوا الكثير من الخسائر. ونرى أن الجيش الروسي والمشرفين الكوريين الشماليين غير مهتمين ببقاء هؤلاء الكوريين على قيد الحياة".
ولم يحدد زيلينسكي عدد الكوريين الشماليين الذين لقوا حتفهم بعدما أسرتهم القوات الأوكرانية.
وحضّ الرئيس الأوكراني الصين التي تربطها علاقات عسكرية وسياسية وثيقة مع كل من موسكو وبيونغ يانغ، على الضغط على كوريا الشمالية. وقال "إذا كانت الصين صادقة في تصريحاتها بأن الحرب يجب ألا تتوسع، فعليها ممارسة تأثير مماثل على بيونغ يانغ".
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