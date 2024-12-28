وزيران كنديان يبحثان الرسوم الجمركية مع فريق ترامب

بحث وزيرا الخارجية والمال الكنديان مع أعضاء في فريق دونالد ترامب، في الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركيّ المنتخب فرضها على أوتاوا.



وعقدت وزيرة الخارجية ميلاني جولي والمال دومينيك لوبلان، اجتماعًا مع هاورد لوتنيك الذي رشحه ترامب لتولي وزارة التجارة في إدارته المقبلة، وسيكون مكلفا إعداد خطة واشنطن في مجال الرسوم والتجارة.



وشارك في الاجتماع، في منتجع مارالاغو العائد لترامب، في فلوريدا، مرشح ترامب لمنصب وزير الداخلية دوغ بورغم.



وأكد متحدث باسم لوبلان أنّ اللقاء كان "إيجابيًا وبنّاء".



وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 % على السلع الكندية والمكسيكية مبررا ذلك بالأزمات المرتبطة بالأفيونيات ولا سيما الفنتانيل، والهجرة.



ووعد رئيس الوزراء الكنديّ جاستن ترودو، بإجراءات رد في حال فرض هذه الرسوم الجمركية من دون أن يعطي أي توضحيات بشأنها، ما أثار مخاوف من حرب تجارية بين البلدين الجارين.



وقال المتحدث باسم وزير المال الكندي إنّ لوبلان وجولي "عرضا للإجراءات الملحوظة في خطة الحدود الكندية، وأعادا التشديد على الالتزام المشترك بتعزيز أمن الحدود، إضافة الى مكافحة الأذى الذي تسبّبه الفنتانيل، لانقاذ حياة الكنديين والأميركيين".

