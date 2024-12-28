مجلس الأمن الدوليّ يوافق على القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال

أعطى مجلس الأمن الدوليّ الضوء الأخضر لقوة الاتحاد الأفريقيّ الجديدة لحفظ السلام في الصومال والتي يفترض أن تنتشر في هذا البلد في كانون الثاني، لمكافحة متمردي حركة الشباب الجهادية.



ووافق مجلس الأمن على قرار تشكيل هذه القوة بغالبية 14 دولة من أصل 15 دولة عضوًا وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة.



وعزت واشنطن موقفها إلى تحفّظات على تمويل هذه القوة.



وفي قراره وافق مجلس الأمن على أن تحلّ محلّ "أتميص" بعثة الاتحاد الإفريقيّ الجديدة لدعم الاستقرار في الصومال "أوصوم".



ومن المقرر أن تباشر أوصوم مهامها في الأوّل من كانون الثاني المقبل.



ودُعيت الصومال وإثيوبيا للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، لكن من دون أن يكون لأيّ منهما حق التصويت.



واغتنم مندوب الصومال في الأمم المتحدة فرصة مشاركته في جلسة مجلس الأمن ليؤكّد أنّ "تأمين العديد لأوصوم قد تمّ الانتهاء منه في تشرين الثاني بموجب اتفاقيات ثنائية" مع الدول المعنية، مشيرًا إلى أنّ عديد القوة الجديدة سيبلغ 11 ألف رجل.