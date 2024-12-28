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باريس تطلب رسميًا من جاكرتا تسليمها فرنسيًا محكومًا عليه بالإعدام
أخبار دولية
2024-12-28 | 00:46
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باريس تطلب رسميًا من جاكرتا تسليمها فرنسيًا محكومًا عليه بالإعدام
أعلنت جاكرتا أنّها تلقّت من باريس طلبًا رسميًا لتسليمها المواطن الفرنسيّ سيرج عتلاوي المسجون في إندونيسيا منذ 2005.
وصدر بحقّه حُكم بالإعدام بتهمة تهريب المخدِّرات.
وقال الوزير الإندونيسيّ المكلف بالشؤون القانونية وحقوق الإنسان يوسريل إيهزا ماهيندرا لوكالة فرانس برس: "لقد تلقّينا في 19 كانون الأول 2024 رسالة رسمية تطلب نقل سيرج عتلاوي. لقد أُرسلت الرسالة باسم وزير العدل الفرنسيّ."
وأضاف: "بما أنّنا في نهاية العام، فسنناقش فحوى الرسالة في أوائل كانون الثاني."
وعتلاوي (61 عامًا) أوقف في 2005 في مصنع خارج جاكرتا عثرت بداخله السلطات على مخدّرات.
واتّهمت السلطات الإندونيسية عامل لحام الحديد الفرنسي هذا بأنّه خبير "كيميائي".
لكنّ المتّهم وهو أب لأربعة أولاد نفى تهمة الاتجار بالمخدرات، مؤكّدا أنّ جلّ ما فعله في أندونيسيا هو تركيب آلات صناعية في ما كان يعتقد أنه مصنع للأدوية.
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