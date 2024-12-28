حادث مروريّ في المكسيك

قُتل ثمانية أشخاص على الأقلّ وأًصيب 27 آخرين بجروح في حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة صغيرة في جنوب شرق المكسيك، حسب ما أعلنت السلطات.



وقال مكتب المدّعي العام في ولاية فيراكروز إنّ حافلة لنقل الركاب وشاحنة صغيرة لنقل البكواتزاكوالكوسضائع اصطدمتا ببعضهما البعض بين مدينتي خالابا وبيروتي.



وأضاف: "الحادث أسفر عن سقوط ثمانية قتلى، هم ثلاثة رجال وأربع نساء وقاصر، و27 جريحًا نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج."