ترامب: لإيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق تيك توك

حثّ الرئيس‭‭ ‬‬الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأميركية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعيّ الشهير تيك توك أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه.



وشدد على وجوب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى حلّ سياسيّ للقضية.



ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من كانون الثاني.



ويتطلب القانون من شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر.



وصوّت الكونغرس الأميركيّ في نيسان على حظر تيك توك ما لم تبيع بايت دانس التطبيق بحلول 19 كانون الثاني.