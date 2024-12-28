اتّهامات بمحاولة التحريض على هجمات ضد القواعد العسكرية الروسية في سوريا

اتّهمت المخابرات الروسية عملاء أميركيين وبريطانيين بمحاولة التحريض على هجمات ضد القواعد العسكرية الروسية في سوريا، بهدف إجبار موسكو على إخلاء هذه القواعد، وفق وكالة الإعلام الروسية.