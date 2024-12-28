رئيس روسيا البيضاء أصدر عفوًا عن 20 شخصًا

أصدر رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، عفوًا عن 20 شخصًا مدانين بتهم تطرف، وفق وسائل إعلام رسمية.



وذكرت وكالة بلتا الرسمية للأنباء نقلا عن الخدمة الصحفية التابعة للرئاسة "جميعهم تقدموا بطلب للعفو وأعلنوا ندمهم على ما فعلوا".