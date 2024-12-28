قوات طالبان الأفغانية تستهدف عددا من النقاط في باكستان ردا على غارات

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم، أن قوات تابعة لحركة طالبان استهدفت "نقاطا عدة" داخل باكستان ردا على الغارات الجوية التي شنتها إسلام اباد الأسبوع الماضي.



ولم تذكر الوزارة في بيانها باكستان بالاسم، لكنها قالت إن الضربات نفذت "وراء الخط الافتراضي"، وهو تعبير تستخدمه السلطات الأفغانية للإشارة إلى الحدود مع باكستان التي لطالما نشب خلاف بشأنها.