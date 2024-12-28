إلقاء القبض على عدد من "فلول ميليشيات الأسد"

ألقت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في الإدارة الموقتة في سوريا، القبض على عدد من "فلول ميليشيات الأسد" وعدد من المشتبه بهم في منطقة ستمرخو جنوب محافظة اللاذقية في شمال غرب البلاد.وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" إلى مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر خلال عمليات التمشيط، التي لا تزال مستمرة في المنطقة.وبدأت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية، عملية تمشيط واسعة جنوبي اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي.ووفق الوكالة، جاء ذلك بعد بلاغات من الأهالي بوجود عناصر تتبع لفلول "ميليشيات الأسد".وأشارت الوكالة إلى أنّ "مركز التسوية في أبو الظهور بريف إدلب يواصل استقبال عناصر النظام البائد الراغبين بتسوية أوضاعهم تجنبًا للمساءلة والملاحقة القانونية".وأكّد تلفزيون سوريا أنّ إدارة العمليات العسكرية أرسلت تعزيزات كبيرة إلى ريف حمص لملاحقة فلول النظام المخلوع.وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أطلقت، حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا والهامة وجبل الورد وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي وضبط العناصر المثيرة للشغب ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمنيّ في هذه المناطق.