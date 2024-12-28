أوكرانيا: قصفنا مستودع طائرات مسيرة في منطقة أوريول الروسية

أعلنت أوكرانيا اليوم، أنها استهدفت مستودعا لتخزين وصيانة طائرات مسيرة بعيدة المدى من طراز شاهد في منطقة أوريول الروسية، مشيرة الى أن هذا "قلل بشكل كبير" من قدرة روسيا على شن هجمات بطائرات مسيرة على أوكرانيا.



وكشفت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في بيان على تيليغرام، أن الهجوم وقع يوم الخميس ونفذته القوات الجوية الأوكرانية.



وقالت: "نتيجة للهجوم، جرى تدمير مستودع مصنوع من هياكل خرسانية عدة محصنة لتخزين وصيانة وإصلاح طائرات مسيرة انتحارية من طراز شاهد".



وأضافت: "قللت هذه العملية العسكرية بشكل كبير من قدرات العدو من حيث شن غارات جوية بطائرات مسيرة على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".



ولم تصدر روسيا تعليقا على الهجوم.

