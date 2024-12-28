سلسلة مباحثات للشرع مع وفود دولية

أجرى القائد العام للقيادة السورية الجديدة في قصر الشعب أحمد الشرع، سلسلة مباحثات مع وفود دولية.



وبحث وفد بحرينيّ رفيع المستوى برآسة رئيس جهاز الأمن الاستراتيجيّ البحرينيّ الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة، المستجد السوريّ مع الشرع.



كما أجرى الشرع مباحثات مع وفد ليبيّ رأسه وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.