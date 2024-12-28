برلين: تعطّل كابل بحريّ يربط بين فنلندا وإستونيا يشكّل "إشارة إنذار"

اعتبرت برلين أن تعطّل كابل بحريّ يربط بين فنلندا وإستونيا يشتبه الأوروبيون بأنّ "الأسطول الروسيّ الشبح" قام بتخريبه، يشكّل "إشارة إنذار"، داعية إلى فرض مزيد من العقوبات على موسكو.



وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريحات لمجموعة "فونكه ميديينغروبه" إن "سفنا تقوم بوتيرة شبه شهرية بتخريب كابلات بحرية مهمّة في بحر البلطيق.



وتترك طواقم السفن مراسي في المياه تُجرّ مدى كيلومترات في عمق البحر من دون سبب معيّن ثمّ تفقد عند رفعها".



وقالت: "من الصعب جدّا اعتبار الأمر محض صدفة. فهذه إشارة إنذار طارئ لنا جميعا"، داعية إلى مزيد من "العقوبات الأوروبية على الأسطول الروسي الشبح".



وتستخدم هذه التسمية للاشارة إلى السفن التي تنقل النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية الخاضعة لحظر.



ورأت بيربوك أن هذا الأسطول "يشكّل تهديدا كبيرا لبيئتنا وأمننا"، ويستخدم أيضا من موسكو "لتمويل عدوانها على أوكرانيا".