تطورات ميدانية يشهدها الجزء الشمالي الشرقيّ من سوريا

تطورات ميدانية، يشهدها الجزء الشمالي الشرقيّ من سوريا، حيث تستمر المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية قسد، الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، والجيش الوطنيّ السوريّ المدعوم من تركيا، في القرب من سد تشرين.



وكان الجيش الوطنيّ السوريّ قد سيطر على مدينة منبج في ريف حلب الشماليّ، وطرد قوات سوريا الديمقراطية منها، لتتبع ذلك سلسلة من التفجيرات كان أخرها ليل أمس، حيث انفجرت سيارة مفخخة قرب الجامع الكبير في المدينة، وسط تقاذف للتهم بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطنيّ السوريّ حول الجهة المسؤولة.



واعتبر قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي أنهم مستعدون للاندماج في جيش سوريّ جديد بعد الاتفاق على صيغة مناسبة مع أحمد الشرع، وافقت وزارة الدفاع التركية على طلب تقدّم به حزب المساواة وديموقراطية الشعوب التركيّ المؤيد للأكراد لزيارة مؤسس حزب العمال الكردستانيّ عبدالله أوجلان الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة في الحبس الانفراديّ.